Сенатор Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. Его слова приводит РИА Новости.

«Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет», — подчеркнул политик.

Помимо этого, по словам Цекова, свое влияние в мире также катастрофически теряет Германия.

Ранее Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Премьер-министр Великобритании назвал высказывание Путина из интервью Такеру Карлсону об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине смехотворным.