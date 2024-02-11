В США узнали о жизни Байдена в президентском коконе

NYT: Белый дом заключил Байдена в «президентский кокон» из-за риска оговорок

Администрация Джо Байдена заключила главу Белого дома в некий защитный «президентский кокон». Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, сотрудники администрации озаботились состоянием Байдена, и оберегают его от словесных оговорок и физических спотыканий. В частности, для него подготовили трап с более низкими ступеньками, чтобы президент мог самостоятельной подняться на «борт номер один». На пресс-конференциях они громко кричат и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать о завершении мероприятия, а крупные интервью просто не согласовывают.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари выразил уверенность, что у Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист обратил внимание на ухудшение когнитивных способностей у 81-летнего политика. Он пояснил, что каждый человек периодически путает слова и допускает ошибки, однако у американского лидера стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.