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09:01, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

В США узнали о жизни Байдена в президентском коконе

NYT: Белый дом заключил Байдена в «президентский кокон» из-за риска оговорок

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация Джо Байдена заключила главу Белого дома в некий защитный «президентский кокон». Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, сотрудники администрации озаботились состоянием Байдена, и оберегают его от словесных оговорок и физических спотыканий. В частности, для него подготовили трап с более низкими ступеньками, чтобы президент мог самостоятельной подняться на «борт номер один». На пресс-конференциях они громко кричат и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать о завершении мероприятия, а крупные интервью просто не согласовывают.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари выразил уверенность, что у Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист обратил внимание на ухудшение когнитивных способностей у 81-летнего политика. Он пояснил, что каждый человек периодически путает слова и допускает ошибки, однако у американского лидера стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.

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      Марина Совина
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