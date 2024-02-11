У чернобыльских волков обнаружена возможная устойчивость к раку

Newswise: у чернобыльских волков обнаружили возможную устойчивость к раку

Ученые обнаружили, что волки, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения, развили возможную устойчивость к раку. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Newswise.

Кара Лав, эволюционный биолог и экотоксиколог из лаборатории Шейна Кэмпбелл-Стейтона в Принстонском университете, и ее коллеги изучили, как чернобыльские волки выживают, несмотря на хроническое облучения и накопление радиоактивных частиц в их телах. Для этого были использованы специальные GPS-ошейники, оснащенные дозиметрами радиации.

Оказалось, что волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр каждый день на протяжении всей своей жизни, что более чем в шесть раз превышает установленный предел безопасности для среднего человека.

Исследователи также обнаружили, что у животных наблюдаются изменения в иммунной системе, которые характерны для пациентов, проходящих лучевую терапию. Кроме того, были выявлены конкретные области генома волка, которые кажутся связанными с устойчивостью к повышенному риску рака.

Ранее сообщалось, что команда специалистов из разных стран, включая ученых из университета Южной Каролины в Колумбии (США), выявила у чернобыльских собак, обитающих у зоны отчуждения атомной электростанции, уникальные изменения ДНК, которые существенно отличаются от всех существующих пород собак.