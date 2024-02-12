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09:16, 12 февраля 2024Россия

Еще в одном российском регионе опровергли сообщения о нападениях на школы

Правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на школы
СюжетСтрельба в школе

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Информация о том, что на школы в Алтайском крае планируются нападения, не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача — посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Все это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школы Алтайского края», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов при этом усили охрану и патрулирование образовательных объектов. Они также начали проверку после появившихся в сети фейковых сообщений, ведется поиск их распространителей.

За последние несколько месяцев в разных регионах России поступали ложные сообщения о планах нападения на школы. В январе глава Калужской области Владислав Шапша опроверг данные о стрельбе в школах Калуги. До этого информацию о нападениях на школы опровергала мэр Саратова Лада Мокроусова, власти Ростовской области и министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. Фейковая информация, как правило, распространялась с Украины.

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