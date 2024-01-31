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13:28, 31 января 2024Россия

Губернатор опроверг сообщения о стрельбе в школах российского города

Губернатор Шапша опроверг сообщения о стрельбе в школах Калуги

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Информация о стрельбе в школах Калуги не соответствует действительности. Об этом написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Ничего подобного не происходит. Школы в безопасности. Доверяйте официальным источникам, перепроверяйте информацию», — написал Шапша.

Глава региона уточнил, что фейковые сообщения распространяются по анонимным Telegram-каналам. Там же днем ранее говорилось о планах нападения на образовательные учреждения. Школы Калуги в безопасности, сообщил губернатор, призвав жителей не содействовать в распространении фейков.

За последние несколько месяцев в разных регионах России поступали ложные сообщения о планах нападения на школы. Так, данные об этом опровергала мэр Саратова Лада Мокроусова, власти Ростовской области и министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. Фейковая информация, как правило, распространялась с Украины.

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      Анастасия Шейкина
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