Меган Фокс снялась без штанов и в оголяющем грудь топе

Американская актриса и модель Меган Фокс показала фанатам фото в откровенном образе без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера в коридоре отеля. При этом звезда «Трансформеров» надела серый топ с застежкой в виде ремня на шее и со шнуровкой, которая обнажала ее бюст.

Кроме того, артистка набросила на плечи черную кожаную куртку, примерила шорты-трусы на молнии, окантованные черной летной, и черно-красные остроносые ботфорты на каблуках. Также она взяла с собой миниатюрную сумку, сделала укладку с эффектом мокрых прядей и макияж в коричневой гамме, обведя контур губ карандашом.

Ранее в феврале американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея посетила премьеру фильма «Дюна 2» в Мексике в откровенном наряде. 27-летняя знаменитость вышла на красную дорожку в костюме, состоявшем из юбки длины миди с глубоким разрезом до бедра, а также укороченного топа с длинными рукавами.