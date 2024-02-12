Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 12 февраля 2024Россия

Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

Ъ: Минздрав хочет изменить порядок оказания медпомощи пожилым россиянам

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Министерство здравоохранения России захотело изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в стране. На проект приказа №38н о внесении изменений в порядок оказания медпомощи по профилю «гериатрия», который был опубликован Минздравом, обратил внимание «Коммерсантъ».

Документ предлагает снизить нагрузку на врачей-гериатров. Ведомство захотело снизить штатный норматив, согласно которому по нормативу в штате гериатрического отделения нужно держать одного гериатра на 20 коек. Теперь их число предложили сократить до 13 коек на одного специалиста.

Помимо этого, Минздрав требует открыть во всех стационарах мощностью более 400 коек гериатрический кабинет, где будет работать один гериатр и одна медсестра на одного специалиста.

Помощь по профилю «гериатрия» оказывается пациентам пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75 лет и старше). Специалист призван сохранить или восстановить способности к самообслуживанию у людей преклонного возраста, а также «физической и функциональной активности, автономности, то есть независимости от посторонней помощи в повседневной жизни».

Ранее Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров и проводить их не с 14, а с 13 лет. В ведомстве полагают, что изменение возраста первого осмотра должно привести к более раннему «выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

      Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

      Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

      Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

      В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

      Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

      Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

      В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

      Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

      Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным фото из сауны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше