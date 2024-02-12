Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

Ъ: Минздрав хочет изменить порядок оказания медпомощи пожилым россиянам

Министерство здравоохранения России захотело изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в стране. На проект приказа №38н о внесении изменений в порядок оказания медпомощи по профилю «гериатрия», который был опубликован Минздравом, обратил внимание «Коммерсантъ».

Документ предлагает снизить нагрузку на врачей-гериатров. Ведомство захотело снизить штатный норматив, согласно которому по нормативу в штате гериатрического отделения нужно держать одного гериатра на 20 коек. Теперь их число предложили сократить до 13 коек на одного специалиста.

Помимо этого, Минздрав требует открыть во всех стационарах мощностью более 400 коек гериатрический кабинет, где будет работать один гериатр и одна медсестра на одного специалиста.

Помощь по профилю «гериатрия» оказывается пациентам пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75 лет и старше). Специалист призван сохранить или восстановить способности к самообслуживанию у людей преклонного возраста, а также «физической и функциональной активности, автономности, то есть независимости от посторонней помощи в повседневной жизни».

Ранее Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров и проводить их не с 14, а с 13 лет. В ведомстве полагают, что изменение возраста первого осмотра должно привести к более раннему «выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков».