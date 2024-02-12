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18:51, 12 февраля 2024Бывший СССР

Небензя назвал условие мира на Украине

Небензя: выполнение Киевом Минских соглашений могло установить мир на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Установить мир на Украине могло добросовестное и последовательное выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности организации, пишет ТАСС.

По его словам, для урегулирования конфликта нужен был «прямой, инклюзивный и взаимоуважительный диалог» между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной, как это предусматривалось соответствующими договоренностями.

«Однако киевскому режиму все сходило с рук, никто из наших западных коллег так и не нашел в себе силы признать саботаж Киевом Минских договоренностей», — добавил он.

Ранее первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев заявлял, что провал Минских соглашений был обусловлен политической несамостоятельностью Киева.

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      Алевтина Запольская
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