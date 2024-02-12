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09:52, 12 февраля 2024Россия

В Совбезе назвали причину провала Минских соглашений

В Совбезе объяснили неисполнение Минских соглашений несамостоятельностью Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Провал Минских соглашений обусловлен политической несамостоятельностью Киева. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

По его словам, решение не исполнять Минские соглашения является не суверенной волей Киева, а следствием реализуемой на Украине политики Запада. «Поэтому странно звучат слова [президента Украины Владимира] Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения», — отметил Нургалиев.

Спикер отметил изначальную позицию США по отношению к конфликту. Не предоставив гарантий Минским соглашениям, Вашингтон с самого начала продемонстрировал свое отношение к документу, сказа Нургалиев. «США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая четкий сигнал: делайте что хотите», — заключил он.

Также первый замсекретаря Совбеза России назвал причину невозможности переговоров с Украиной. По словам Нургалиева, этому препятствует законодательно введенный Киевом запрет на переговоры. При этом идея возврата к дипломатическому процессу приобретает все больше сторонников, отметил он.

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      Алан Босиков
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