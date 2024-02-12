Непобежденный брат Нурмагомедова оскорблением оценил призыв президента Аргентины

Боец Умар Нурмагомедов назвал дебилом президента Милея за призыв снести мечеть

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оценил призыв президента Аргентины Хавьера Милея снести одну из наиболее почитаемых святынь ислама — мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме. Об этом сообщается в X Globe Eye News.

Спортсмен назвал политика дебилом.

Нурмагомедов выиграл четыре поединка подряд в UFC. Последний бой с его участием состоялся в январе 2023 года, когда спортсмен нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде. Всего в активе россиянина 16 побед и ни одного поражения.

В октябре 2023 года армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».