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18:22, 12 февраля 2024Спорт

Непобежденный брат Нурмагомедова оскорблением оценил призыв президента Аргентины

Боец Умар Нурмагомедов назвал дебилом президента Милея за призыв снести мечеть

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оценил призыв президента Аргентины Хавьера Милея снести одну из наиболее почитаемых святынь ислама — мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме. Об этом сообщается в X Globe Eye News.

Спортсмен назвал политика дебилом.

Нурмагомедов выиграл четыре поединка подряд в UFC. Последний бой с его участием состоялся в январе 2023 года, когда спортсмен нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде. Всего в активе россиянина 16 побед и ни одного поражения.

В октябре 2023 года армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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      Анастасия Борисова
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