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10:06, 12 февраля 2024Силовые структуры

Незаконно скупавшую драгоценности через ломбард россиянку поместили в СИЗО

В Красноярске арестовали женщину за скупку и продажу драгоценностей без лицензии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суд в Красноярске арестовал местную жительницу, подозреваемую в незаконной скупке и продаже драгоценных камней через ломбарды. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ. На время проведения расследования ее поместили в СИЗО.

По предварительным данным, арестованная в составе организованной группы с 2022 по 2023 год скупала и продавала ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней без соответствующей лицензии. Незаконная торговля проходила через ломбарды, аффилированные с главарем преступного сообщества Ярославом Малиновским. Всего женщина успела заработать 12 миллионов рублей.

Малиновский в настоящее время объявлен в международный розыск по нескольким уголовным статьям. В том числе его подозревают в вымогательстве недвижимости на общую сумму 35,8 миллиона рублей у бывшего мужа любовницы Натальи Довжанской.

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      Олеся Мицкевич
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