Олимпийская чемпионка рассказала о пользе проблем с головой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак назвала бонусом проблемы с головой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак отреагировала на упреки президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в проблемах с головой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ступак назвала проблемы с головой бонусом, данным ей свыше, и подчеркнула, что не обижается на слова Вяльбе. «Действительно, мы для нее как дети. Но, как говорится, видимо, в семье не без урода. Возьму на себя роль человека с проблемами с головой», — поделилась спортсменка.

9 февраля Вяльбе заявила, что у Ступак проблемы с головой. По ее мнению, если она не исправит их, то это будет ее последний сезон, и спортсменке придется искать другую работу. Ранее Ступак не смогла выйти в финал спринта классическим стилем на Спартакиаде.

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. Она также является трехкратным призером чемпионатов мира.