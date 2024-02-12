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16:31, 12 февраля 2024Бывший СССР

В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

Депутат Швыткин: экс-солдаты ВСУ успешно сражаются в строю с военнослужащими РФ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, успешно сражаются в одном строю с российскими военнослужащими, поделился член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об отношении к экс-военным ВСУ.

«Я не слышал о фактах, чтобы с какой-то ожесточенностью и неприязнью относились к данным военнослужащим. По разным причинам они перешли на нашу сторону. Но сегодня они в одном строю с нашими военнослужащими, батальон имени Богдана Хмельницкого — свидетельство этому, сражаются против нацизма и приняли соответствующую присягу, кстати говоря. И достаточно успешно сражаются», — сообщил Швыткин.

Ранее американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж о бывших солдатах ВСУ, перешедших на сторону России.

Один из военных рассказал, что толчком для него стало отношение «азовцев» («Азов»; запрещенная в России террористическая организация) к людям в Мариуполе.

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