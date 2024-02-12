Польшу вооружат аэростатами

TWZ: США одобрили продажу комплекса обнаружения на базе аэростатов Польше

Польша получила одобрение правительства США на закупку элементов новой системы раннего обнаружения на базе аэростатов. Система, которую хотят принять на вооружение, будет обнаруживать самолеты, вертолеты и дроны, пишет The War Zone (TWZ).

Вашингтон одобрил продажу систем наземной и воздушной радиолокационной разведки на базе аэростатов. Также в пакет, который оценивается в 1,2 миллиарда долларов, войдет сопутствующее оборудование и услуги по обслуживанию систем.

Отмечается, что Польша рассматривала возможность приобретения подобных комплексов с 2017 года. В рамках программы Barbara Варшава хотела поставить на вооружение оборудование для обнаружения различных дронов, вертолетов и других низколетящих аппаратов. Также военные планировали получить возможность обнаружения и сопровождения целей на суше и на море.

В состав системы, которую купят в США, войдут бортовые радары раннего предупреждения с ответчиками «свой-чужой» и неназванное оборудование для радиоэлектронной разведки. Также Варшава приобретет наземные пункты управления и системы швартовки аэростатов.

«Польша будет использовать этот потенциал в качестве бортовой системы раннего предупреждения для защиты от вероятных региональных угроз. Это также позволит Польше увеличить свой вклад в будущие операции НАТО. Польше не составит труда принять это оборудование в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В октябре издание Defense News писало, что армия США задумалась о модернизации устаревающих аэростатов, которые используют для разведки и связи. Парк аппаратов планируют обновить для возможного противодействия России и Китаю.