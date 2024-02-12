Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:24, 12 февраля 2024Бывший СССР

Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

Президент Казахстана Токаев заявил о тесном сотрудничестве с Финляндией
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах в Финляндии, об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран», — указано в поздравительной телеграмме.

Токаев так же отметил, что победа на выборах является, по его мнению, ярким свидетельством доверия и поддержки народом, а также признанием богатого политического опыта.

Ранее стало известно о победе Александра Стубба на президентских выборах в Финляндии с 51,6 процентами голосов во втором туре.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

      ULA рассказала о пережитом без РД-180 кризисе

      Агроном назвал главные правила выращивания рассады перцев и баклажанов

      Критиковавший Папу Римского Милей попытался искупить вину сладостями

      ФСБ задержала украинского агента за поджог электроподстанции в Туле

      Экс-координатора «Голоса» задержали за непристойные просьбы к девочке

      Грузооборот российских портов упал

      Сильвестр Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби»

      83-летней россиянке отказали в госпитализации из-за исходившего от нее запаха

      Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше