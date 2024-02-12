Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

Президент Казахстана Токаев заявил о тесном сотрудничестве с Финляндией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах в Финляндии, об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран», — указано в поздравительной телеграмме.

Токаев так же отметил, что победа на выборах является, по его мнению, ярким свидетельством доверия и поддержки народом, а также признанием богатого политического опыта.

Ранее стало известно о победе Александра Стубба на президентских выборах в Финляндии с 51,6 процентами голосов во втором туре.