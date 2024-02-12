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08:36, 12 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали о праве банков менять условия по кредитным картам

Юрист Гусятников: условия по кредитке могут менять, если это позволяет договор

Фото: Ivan Kruk / Shutterstock / Fotodom

Банк не может в одностороннем порядке менять процентные ставки и величину льготного периода по кредитной карте, если такое право не предусмотрено условиями ранее подписанного с клиентом договора. Об этом рассказал «Прайму» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По словам специалиста, остальные аспекты сотрудничества кредитная организация вправе корректировать более произвольно. «Не обязательно писать или звонить лично каждому и получать обратную связь. Достаточно разместить информацию на сайте банка, а увидит ее клиент или нет, уже не имеет значения», — прокомментировал юрист.

Он напомнил, что кредитный лимит банк имеет право определять на свое усмотрение, а ставка у карты может быть плавающей. Например, если она привязана к ключевой или в договоре указано, что по истечению льготного периода показатель остается на усмотрение кредитора. Также в одностороннем порядке банк может поменять правила снятия наличных, начисления кешбэка и размер комиссии за уведомления.

Ранее финансовый эксперт предупредила россиян о ложном чувстве стабильности из-за кредиток. Помимо этого, она дала советы о том, как быстрее ликвидировать долги.

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      Дмитрий Воронин
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