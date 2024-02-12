«Ростех» обучит специалистов по борьбе с беспилотниками

«Ростех» начал готовить операторов дронов и специалистов по борьбе с БПЛА

Госкорпорация «Ростех» начала готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и специалистов по борьбе с дронами. Об этом сообщили в госкорпорации, передает РИА Новости.

«"Ростех" запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации в учебном центре компании "РТ-Техприемка". В рамках программы повышения квалификации слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием. Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА», — сообщили в госкорпорации.

В «Ростехе» отметили, что обучение предусматривает теоретический и практический формат, которые включают предполетную и летную подготовку по индивидуальному графику. Там добавили, что в первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек.

В январе военный эксперт Андрей Кошкин сообщил, что самыми востребованными беспилотниками в зоне проведения специальной военной операции сейчас можно назвать FPV-дроны.

В ноябре стало известно, что в России создают программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных дронов «Охотник».