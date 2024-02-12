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21:29, 12 февраля 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: ВСУ на херсонском направлении за неделю потеряли около 500 бойцов

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск "Днепр" составили: личного состава — до 500», — подчеркнул он. Кроме того, украинская армия за этот период потеряла 34 лодки, 77 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне было повреждено предприятие. Также очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Киева. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.

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      Марина Совина
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