Украинские власти сообщили о повреждении предприятия в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил, что в Херсоне повреждено предприятие

В подконтрольном украинским властям Херсоне было повреждено предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Других подробностей о повреждении предприятия он не привел.

Ранее очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре Киева. Отмечалось, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Украинские СМИ также проинформировали о повторных детонациях в городе. Мэр столицы Виталий Кличко в Telegram уточнял, что в Киеве оказались повреждены две высоковольтные линии, поэтому часть потребителей осталась без электроэнергии.

Помимо этого, взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Утром 7 февраля на территории Украины действовала воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Киеве, Николаеве, Киевской и Черкасской областях.

