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02:32, 12 февраля 2024Россия

Стали известны детали подготовки интервью Путина Карлсону

«Ъ»: Карлсон просил Кремль об интервью с Путиным после увольнения из Fox News
Такер Карлсон и Владимир Путин

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

В администрации президента России обсуждали идею интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, когда американский журналист только уволился из Fox News и начал просить пресс-службу российского лидера о разговоре с ним. Детали подготовки беседы стали известны газете «Коммерсантъ».

Высокопоставленный сотрудник администрации президента России рассказал, что тогда идею сочли нецелесообразной. Но, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Карлсон «не успокоился, его лоббировали затем самые разные люди: "Влиятельные и безымянные, богатые и бедные"». Однако решение о проведении разговора приняли «не один месяц назад» и «Карлсон ехал, твердо зная, что получит это интервью». Окончательное решение принимал при этом сам президент России.

Интервью было записано в Представительском зале Кремля, где все расставили так, как просил Карлсон, и куда никто не запретил ему пронести телефон. Помещение для разговора выбрал сам Путин, которому его сотрудники до этого на выбор предложили несколько вариантов. Карлсон записал вопросы президенту на бумажках, которые не показал никому до интервью.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки пост Карлсона набрал более ста миллионов просмотров.

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      Марина Совина
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