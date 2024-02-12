Топалов раскрыл причину ссоры с Лазаревым

Топалов заявил, что поссорился с Лазаревым из-за звездной болезни

Российский певец Влад Топалов раскрыл причину ссоры со своим коллегой Сергеем Лазаревым во временя успеха поп-дуэта Smash!! Об этом он рассказал в интервью Василию Шурову, видео доступно на YouTube.

По словам артиста, причиной стала его звездная болезнь. «Мне было 16-17 лет. «Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, с котлетой в кармане, со своей машиной. Как не потерять голову? Еще у меня родители развелись, и я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала», — сказал он.

Он отметил, что в тот период общался с Лазаревым только в рамках работы. «У нас все было построено на дружеском союзе. Все было классно, спонтанно, на дружбе и на таком энтузиазме», — добавил Топалов, отметив, что дуэт развалился после того, как дружба прошла.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев пообещал помочь жизнерадостной «диско-бабушке» из Сыктывкара, которая неожиданно стала звездой его социальных сетей. Поп-исполнитель заявил, что был совершенно очарован этой пожилой женщиной, когда увидел ее энергичные танцы на своем концерте в Сыктывкаре, и решил ее разыскать.