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12:32, 12 февраля 2024Мир

В Кремле прокомментировали реакцию западных лидеров на интервью Путина

Песков об интервью Путина: главное, что Запад ознакомился с позицией России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Главным в реакции Запада на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является факт, что лидеры стран ознакомились с позицией России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Путина. По его словам, у них была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России.

«Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью — это главное. А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что реакция западных лидеров является попыткой объясниться перед налогоплательщиками.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону. По ее мнению, канцлер ФРГ «ослушался приказа США» не смотреть интервью.

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      Юрий Леонов
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