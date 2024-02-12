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14:06, 12 февраля 2024Мир

В России прокомментировали операцию ЦАХАЛ в Рафахе

Экс-посол Смирнов об операции ЦАХАЛ в Рафахе: нас ждет серьезное потрясение

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Бывший посол России в Бахрейне и заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов прокомментировал «Ленте.ру» операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. Дипломат предупредил, что мир ждет серьезное потрясение.

Он подчеркнул, что в Рафахе сейчас сложилась очень тяжелая ситуация, так как туда пришли полтора миллиона палестинских беженцев с севера Газы. Смирнов также напомнил об обещании израильской стороны организовать гуманитарный коридор на север анклава.

«Что это будет в реальности? Египет уже строит колоссальные укрепления, стянул туда танки, чтобы палестинцы не рванули через границу. Как сказал премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху, до 10 марта операция должна быть завершена, поэтому нас ждет очень серьезное потрясение», — отметил Смирнов на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Региональная динамика на Ближнем Востоке в контексте вызовов безопасности и развития».

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта.

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      Семен Александров
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