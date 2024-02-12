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03:35, 12 февраля 2024Наука и техника

В России разработали универсальную нейросеть для дронов

Герман: в России разработали распознающую Leopard и Bradley нейросеть для дронов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России разработана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне специальной военной операции (СВО), включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании-разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман.

Речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника, и передающей координаты ее местоположения. Она устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер БПЛА.

В перспективе нейросеть может применяться и в мирных целях, в том числе на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии разработает аналог ChatGPT для нужд бундесвера. Генерал-лейтенант Михаэль Феттер рассказал о намерении внедрить искусственный интеллект для улучшения управления немецкими войсками.

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      Марина Совина
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