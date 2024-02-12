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15:48, 12 февраля 2024Россия

В России заявили об испытании на украинцах ядовитых препаратов

Депутат ГД Водолацкий: фармкомпании испытывают на украинцах ядовитые препараты

Фото: Unsplash

Фармацевтические компании, открывшие на Украине ряд представительств, превратили страну в место для испытания ядовитых препаратов. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виктор Водолацкий, его слова приводят «Известия».

Парламентарий, входящий в думский комитет по делам СНГ, отметил, что у российской стороны уже есть ряд документов, доказывающих подобные испытания.

«Мы не один раз (...) поднимали вопрос о тех лабораториях, которые были расположены на территории Украины, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие, в том числе оно испытывалось на мирных жителях, на пленных, на раненых», — напомнил депутат.

Ранее в Совбезе России заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ, так как Вашингтон вынужден маскировать свою деятельность.

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      Марк Леонов
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