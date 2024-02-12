В России заявили об испытании на украинцах ядовитых препаратов

Депутат ГД Водолацкий: фармкомпании испытывают на украинцах ядовитые препараты

Фармацевтические компании, открывшие на Украине ряд представительств, превратили страну в место для испытания ядовитых препаратов. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виктор Водолацкий, его слова приводят «Известия».

Парламентарий, входящий в думский комитет по делам СНГ, отметил, что у российской стороны уже есть ряд документов, доказывающих подобные испытания.

«Мы не один раз (...) поднимали вопрос о тех лабораториях, которые были расположены на территории Украины, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие, в том числе оно испытывалось на мирных жителях, на пленных, на раненых», — напомнил депутат.

Ранее в Совбезе России заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ, так как Вашингтон вынужден маскировать свою деятельность.