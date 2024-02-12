В Совбезе описали планы Запада на Украину

Первый замсекретаря СБ Нургалиев: Запад заинтересован в разрушении Украины

Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины. Так планы этих стран описал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова приводит портал «АиФ».

По мнению Нургалиева, Украина уже стала для Запада местом для реализации многомиллиардных контрактов на производство вооружений. Он также предположил, что на Украине собираются заработать не только на разрушении страны, но и на устранении последствий применения вооружений.

«Промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», — подчеркнул Нургалиев.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения.