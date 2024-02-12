Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 12 февраля 2024Мир

Во Франции призвали к скорейшему прекращению помощи Украине и переговорам

Политик Филиппо: необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

Фото: Robert Pratta / Reuters

Франции необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо прокомментировал оказание помощи Украине странами Запада. Он назвал бессмысленным выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине, а также скептически отнесся к предложениям создать дополнительные фонды за счет средств Франции.

«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!» — заявил политик. По его мнению, США перестали выделять средства и возложили ответственность на ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что положение Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией очень усложнится без помощи США. Он добавил, что каждый союзник Украины должен подкреплять свою солидарность с Киевом реальными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      В США заявили об остановке крупнейшей экономики Европы

      Россиянка получит компенсацию от МВД за 20 часов в отделе после акции против СВО

      В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

      Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

      В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

      Россияне начнут массово пить дождевую воду

      Рэпер ST поддержал Владимира Путина

      Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

      В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше