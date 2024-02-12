Во Франции призвали к скорейшему прекращению помощи Украине и переговорам

Политик Филиппо: необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

Франции необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо прокомментировал оказание помощи Украине странами Запада. Он назвал бессмысленным выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине, а также скептически отнесся к предложениям создать дополнительные фонды за счет средств Франции.

«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!» — заявил политик. По его мнению, США перестали выделять средства и возложили ответственность на ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что положение Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией очень усложнится без помощи США. Он добавил, что каждый союзник Украины должен подкреплять свою солидарность с Киевом реальными действиями.