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18:00, 12 февраля 2024Культура

Задержанный на концерте 15-летний рэпер Baby Melo отказался выступать в России

15-летний рэпер Baby Melo отказался выступать в РФ после задержания на концерте

Фото: Antoine J. / Unsplash

15-летний рэп-исполнитель Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе), которого задержали во время концерта в Санкт-Петербурге, отказался выступать в России, так как в стране «все перекрыто». Его слова приводит Telegram-канал The Flow.

Музыкант поведал, что теперь будет работать над тем, чтобы выступать по всему миру, и в первую очередь постарается дать концерты в Варшаве и Литве, так как там большое количество «шаряших и русскоговорящих пацанов».

Помимо этого, Меладзе рассказал, что у него практически не осталось друзей: «Когда наступает какой-то *** (кошмар — прим. «Ленты.ру»), то пропадают все люди и показывают свое лицо. В Тбилиси с Лукой я общаюсь, с Данилой Hokage, а так вообще друзей нет».

В январе стало известно, что Baby Melo выпустили из центра временного содержания для несовершеннолетних спустя сутки после того, как его и его коллегу, исполнителя Badri (настоящее имя — Орхан Ахмедов), задержали во время концерта в Санкт-Петербурге. Мать артиста назвала произошедшее беспределом.

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      Анастасия Астахова
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