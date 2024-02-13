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06:02, 14 февраля 2024Мир

Американская делегация посетит Тайвань вопреки возражениям Китая

FT: делегация чиновников из США 21 февраля посетит Тайвань
Майк Галлахер

Майк Галлахер. Фото: Nathan Howard / Reuters

Делегация чиновников из США 21 февраля посетит Тайвань для встречи с избранным президентом остров Лаем Циндэ. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Делегацию возглавит глава комитета по делам Китая Палаты представителей Майк Галлахер.

Ранее официальный Пекин неоднократно возражал против посещения острова официальными лицами из США, также нежелательными считаются их контакты с тайваньскими чиновниками.

Это будет уже вторая делегация из США, которая посетит остров в этом году, до этого американские чиновники приезжали на остров в конце января.

Выборы президента на Тайване состоялись 13 явнаря. Циндэ представляет Демократическую прогрессивную партию (ДПП), выступающую за провозглашение тайваньского государства и отказ от статуса Китайской Республики.

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      Марина Совина
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