Американский журналист назвал расстроивший Карлсона факт о России

Журналист Джонс заявил, что Карлсона расстроило превосходство России над США

Американский журналист Алекс Джонс назвал расстроивший его коллегу Такера Карлсона факт о России. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он заявил, что Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, расстроило превосходство страны над США.

«Когда я разговаривал с Такером [Карлсоном] на прошлой неделе, его первым замечанием было то, что Россия намного приятнее Америки. Он сказал мне, что это его огорчило», — заявил Джонс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Карлсоном и Путиным состоялся разговор не под запись после интервью. Песков отметил, что беседа была недолгой.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

После общения с российским лидером американский журналист признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.