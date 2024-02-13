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18:33, 13 февраля 2024Мир

Байден набрал десятки тысяч подписчиков в запрещенном приложении

Предвыборный штаб Байдена за день набрал 67 тысяч подписчиков в TikTok

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена за день набрал 67 тысяч подписчиков в своем аккаунте в социальной сети TikTok, которую Белый дом в прошлом году запретил из соображений безопасности. Об этом сообщает Fox News.

«Для взаимодействия с TikTok используется отдельный мобильный телефон, чтобы изолировать приложение от других рабочих потоков и коммуникаций, включая электронную почту», — заявили в штабе Байдена.

Ранее Белый дом поручил всем важнейшим государственным учреждениям удалить приложение из соображений национальной безопасности. Американские чиновники объяснили это решение возможным шпионажем китайских властей из-за происхождения TikTok.

12 февраля сообщалось, что Байден решил создать аккаунт в приложении, чтобы охватить молодую аудиторию среди потенциальных избирателей в США.

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      Лина Пивоварова
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