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14:36, 13 февраля 2024Забота о себе

Блогерша нашла способ долго хранить клубнику в холодильнике без плесени

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Для того чтобы клубника не портилась, нужно подвергнуть ее простой обработке, рассказала блогерша Даниэль Браун. О способе хранить ягоду в холодильнике без плесени рассказало издание Mirror со ссылкой на страницу блогерши в социальной сети TikTok.

По словам Браун, клубнику нужно ополоснуть в белом уксусе крепостью не более девяти процентов, чтобы смыть споры плесени, которые могут находиться на ягодах. Необходимо, по ее словам, положить дуршлаг с ягодами в большую чашу со смесью восьми кружек воды, одной кружки уксуса и чайной ложки соды. После ополаскивания нужно вынуть дуршлаг и высушить ягоды, прежде чем убрать их на хранение.

Браун отметила, что у нее обработанные таким образом ягоды хранятся несколько недель. «Вы не представляете, сколько грязи и даже насекомых можно смыть с ягод», — призналась она.

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      Александра Лисица
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