Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

Министр обороны Италии Крозетто госпитализирован с подозрением на перикардит

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто обратился в отделение неотложной помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси в Риме с жалобой на сильные боли в груди. В итоге был госпитализирован с подозрением на перикардит. Об этом со ссылкой на источники в итальянском военном ведомстве сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Крозетто находится под пристальным вниманием сотрудников больницы и уже успел пройти коронографию сердца. По мнению врачей, министр находится «в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в тот же день», но сам Крозетто настоял на тщательной проверке во избежание проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что главу Минобороны США, госпитализированного из-за проблем с мочевым пузырем, поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.