Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 13 февраля 2024Мир

Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

Министр обороны Италии Крозетто госпитализирован с подозрением на перикардит

Фото: Remo Casilli / Reuters

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто обратился в отделение неотложной помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси в Риме с жалобой на сильные боли в груди. В итоге был госпитализирован с подозрением на перикардит. Об этом со ссылкой на источники в итальянском военном ведомстве сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Крозетто находится под пристальным вниманием сотрудников больницы и уже успел пройти коронографию сердца. По мнению врачей, министр находится «в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в тот же день», но сам Крозетто настоял на тщательной проверке во избежание проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что главу Минобороны США, госпитализированного из-за проблем с мочевым пузырем, поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      Российский футболист рассказал о выступлении в экзотическом чемпионате

      Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

      Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россияне стали чаще путешествовать в Африке

      Российскому социологу попросили ужесточить наказание за призывы к терроризму

      Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

      Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

      На Украине суд отказал восстановить экс-депутата Рады в вузе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше