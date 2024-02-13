Халатность российской чиновницы привела к потере местного жителя

В Хабаровском крае суд приговорил экс-главу сельского поселения за халатность

В Хабаровском крае суд приговорил к принудительным работам бывшую главу сельского поселения, которая игнорировала жалобы местных жителей на яму с обрушенным вокруг нее грунтом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее также лишили права занимать определенные должности на два года. Экс-чиновницу признали виновной по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По версии следствия, осужденная, зная о проблеме с ямой, не принимала никаких мер по ее устранению. В результате, в одну из ночей августа 2022 года, местный житель упал в яму, не смог выбраться из нее и потерял жизнь из-за переохлаждения.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы города Могочи в Забайкальском крае Натальи Веко, которая отдала под общежитие нежилое здание. Она также проходит обвиняемой по статье 293 УК РФ.

