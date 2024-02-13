Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:26, 13 февраля 2024Силовые структуры

Халатность российской чиновницы привела к потере местного жителя

В Хабаровском крае суд приговорил экс-главу сельского поселения за халатность

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

В Хабаровском крае суд приговорил к принудительным работам бывшую главу сельского поселения, которая игнорировала жалобы местных жителей на яму с обрушенным вокруг нее грунтом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее также лишили права занимать определенные должности на два года. Экс-чиновницу признали виновной по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По версии следствия, осужденная, зная о проблеме с ямой, не принимала никаких мер по ее устранению. В результате, в одну из ночей августа 2022 года, местный житель упал в яму, не смог выбраться из нее и потерял жизнь из-за переохлаждения.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы города Могочи в Забайкальском крае Натальи Веко, которая отдала под общежитие нежилое здание. Она также проходит обвиняемой по статье 293 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает наибольшие опасения». На Украине заявили, что новый главком ВСУ пойдет на рискованные операции ради Зеленского

      Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

      В России захотели разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

      Загадочное появление в смартфоне парня одного фото озадачило пользователей сети

      Учительница получила три года тюрьмы за секс с подростком

      Россияне бросились скупать мебель

      Найдены самые дорогие дома Подмосковья

      Жители юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе

      Станцевавшего на солее собора россиянина приговорили к колонии

      Во Франции заявили о попытках ЕС создать единую армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше