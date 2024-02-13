Идею создать общее ядерное оружие ЕС назвали сумасбродной

Военный Дандыкин назвал сумасбродной идею создать общее ядерное оружие ЕС

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отреагировал на высказанное заместителем председателя Европарламента (ЕП) Катариной Барлей предложение создать общее ядерное оружие для стран Евросоюза (ЕС). В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин назвал подобную идею сумасбродной.

«ЕС создавался как политическая, экономическая структура, но не как филиал НАТО. (...) Известно о двух ядерных государствах в Европе — это Франция и Великобритания отчасти. Эта сумасбродная идея ни к чему хорошему не приведет», — сказал специалист.

Это (создание общего ядерного оружия ЕС — прим. «Ленты.ру») в принципе при существующих технологиях возможно, но речь идет о том, что ядерное оружие можно будет размещать во всех странах ЕС. Вопрос в том, как на это будет смотреть Турция или другие страны, тот же Иран, который не может обладать ядерным оружием Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Барлей заявила, что Европейский союз может создать собственную программу ядерных вооружений. Политик прокомментировала недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО. Она подчеркнула, что в настоящий момент за ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО, а в интересах США выполнять обязательства в этой сфере в рамках альянса.