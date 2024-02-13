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13:55, 13 февраля 2024Силовые структуры

Латвийского министра земледелия объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск министра земледелия Латвии Армандса Краузе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МВД России объявило в розыск по уголовной статье министра земледелия Латвии Армандса Краузе. Это следует из базы ведомства.

По какому основанию разыскивается латвийский чиновник, не уточняется. Как сообщает ТАСС, это может быть связано с уголовным делом об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках которого ранее была объявлена в розыск и бывшая министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

По данным агентства, Краузе занимал место депутата Сейма Латвии во время голосования о приостановке действия 13-й статьи соглашения с Россией. Указанная статья обязывала стороны обеспечивать уход и должное содержание мемориалов воинам.

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      Олеся Мицкевич
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