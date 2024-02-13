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20:29, 13 февраля 2024Бывший СССР

Латышского националиста уличили в ведении бизнеса в России и поддержке СВО

Латышского националиста Бомиса уличили в пожертвованиях российским солдатам

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

СМИ Латвии уличили местного националиста Нормундса Бомиса, баллотировавшегося в парламент республики от партии «Национальное объединение», в ведении бизнеса в России и поддержке специальной военной операции (СВО) путем пожертвований. В сети распространилось видео с российскими солдатами, выражающими благодарность компании Бомиса, передает Jaunas.lv.

«В интернете появилось видео, на котором российские солдаты в масках говорят большое спасибо своим сторонникам. Среди них — компания "Рижский хлеб". (...) Пекарня, о которой идет речь, наполовину принадлежит Сергею Сиренко, а наполовину — латышу Нормундсу Бомису», — отмечается в публикации.

Издание связалось с Бомисом, но он отказался отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что с начала конфликта на Украине он прервал контакты с компанией. При этом, согласно данным Федеральной налоговой службы России, латыш все еще владеет 50-процентной долей «Рижского хлеба».

В январе в республике произошел скандал из-за другого латышского националиста. Тогда радикалы обругали в социальных сетях депутата Сейма Латвии от партии «Национальное объединение» Александра Кирштейнса за интервью на русском языке.

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      Глеб Палехов
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