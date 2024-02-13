Морские перевозчики охладели к российской нефти

Bloomberg: владельцы 24 танкеров не смогли погрузить нефть РФ из-за санкций США

Владельцы около половины из 50 танкеров, на которые Министерство финансов (Минфина) США распространило действие санкций, к настоящему времени не смогли погрузить российское сырье и доставить его зарубежным покупателям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

С проблемами столкнулись в общей сложности владельцы 21 судна. Еще три танкера могут загрузить нефть в ближайшее время, однако на данный момент еще не сделали этого. В отношении этих судов были введены ограничения со стороны властей США. Санкции наложили в рамках расследования по поводу возможного нарушения механизма предельных цен, установленного странами «Большой семерки» (G7) и Австралией в начале декабря 2022 года.

В период с 10 октября по 12 декабря в ограничительный список внесли 8 судов. Санкции против еще 24 танкеров были введены 20 декабря. В середине января в «черный» перечень попала компания Hennesea Holdings, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ей принадлежали 18 судов. В итоге число доступных для перевозки российского сырья иностранных танкеров резко сократилось, утверждают эксперты.

Ужесточение регулирования, в частности, привело к резкому сокращению морских перевозок российского сырья со стороны главного европейского перевозчика — Греции. Так, по итогам января число принадлежащих стране ЕС танкеров для доставки нефти из РФ сократилось более чем вдвое в сравнении с декабрем 2023 года и сократилось до восьми.

В сравнении с маем 2023-го количество греческих танкеров, перевозящих российскую нефть, снизилось в пять раз. Аналитики связали подобную динамику с массовой рассылкой уведомлений Минфина США зарубежным судовладельцам в ноябре. После этого, как уточнили эксперты, владельцы танкеров стали постепенно избегать перевозок сырья из России.