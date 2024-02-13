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18:22, 13 февраля 2024Ценности

Назван самый модный цвет одежды на весну

Vogue: одежда оливково-зеленого цвета будет самой модной весной 2024 года

Фото: JpegPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Назван самый модный цвет одежды на весну 2024 года. Соответствующий материал приводит Vogue.

Лидировать в грядущем теплом сезоне будут наряды оливково-зеленого цвета, которые многие бренды включили в свои коллекции. Так, JW Anderson представил тренч данного оттенка, Acne Studios — актуальные в настоящее время трусы-шорты и жакет, а Bottega Veneta — топ с юбкой длины миди.

В свою очередь, фэшн-редакторы также предлагают носить прямые джинсы с завышенной талией указанного тона, облегающие макси-платья и лонгсливы из жатой ткани.

Ранее в феврале российский стилист Александр Рогов также назвал модные цвета одежды на весну и лето 2024 года. По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах в тренде будут предметы гардероба цвета металлик, а именно золотистого и серебристого оттенков.

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      Алина Гостева
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