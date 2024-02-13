Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:49, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

НТВ попросил Собчак передать в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

НТВ призвал Собчак приложить к иску подтверждение наличия у нее чести

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Редакция телеканала НТВ призвала журналистку Ксению Собчак приложить к судебному иску к их компании документы, подтверждающие наличие у нее чести и достоинства. Об этом говорится в сообщении НТВ в Telegram.

«Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. (...) Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в послании НТВ.

11 февраля Собчак сообщила, что намерена подать на НТВ в суд. По ее словам, ее иск против телеканала будет связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Причиной тому стали два документальных фильма НТВ о ней — «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В них подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости. Собчак назвала материл НТВ вторичным и заявила о некомпетентности экспертов, привлеченных к участию в фильмах.

Ранее Собчак рассказала, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Она также подчеркнула, что ей пришлось работать ночью 9 февраля, когда интервью вышло.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Глава евродипломатии прокомментировал обстрел границы Армении

      «Москвич» пообещал перейти на новую схему сборки автомобилей

      Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

      «Зенит» обыграл бразильский «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

      Лолита отреагировала на новость об отмене ее юбилейного тура

      Прекращение работы БАПОР в секторе Газа сравнили с цунами

      Байден призвал незамедлительно отправить проект помощи Украине ему на стол

      Следком заинтересовался снежным фаллосом на Алтае

      НТВ попросил Собчак передать в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше