НТВ попросил Собчак передать в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

НТВ призвал Собчак приложить к иску подтверждение наличия у нее чести

Редакция телеканала НТВ призвала журналистку Ксению Собчак приложить к судебному иску к их компании документы, подтверждающие наличие у нее чести и достоинства. Об этом говорится в сообщении НТВ в Telegram.

«Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. (...) Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в послании НТВ.

11 февраля Собчак сообщила, что намерена подать на НТВ в суд. По ее словам, ее иск против телеканала будет связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Причиной тому стали два документальных фильма НТВ о ней — «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В них подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости. Собчак назвала материл НТВ вторичным и заявила о некомпетентности экспертов, привлеченных к участию в фильмах.

Ранее Собчак рассказала, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Она также подчеркнула, что ей пришлось работать ночью 9 февраля, когда интервью вышло.