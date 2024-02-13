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20:22, 13 февраля 2024Забота о себе

Онколог предупредила о самых бесполезных методах профилактики рака

Онколог Исакова: полный отказ от красного мяса не поможет в профилактике рака

Фото: AshTproductions / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог Суна Исакова рассказала, какие методы профилактики рака считаются самыми бесполезными, а какие — самыми эффективными. Ее слова передают «Известия».

Первым неэффективным методом профилактики рака Исакова назвала полный отказ от определенных продуктов питания, в том числе от колбас и красного мяса. По ее словам, существуют исследования, доказавшие, что ни один из продуктов питания сам по себе не является высококанцерогенным. Копчености и сильно зажаренное красное мясо действительно могут повысить риск развития рака толстой или прямой кишки, но только в случае, если человек систематически злоупотребляет ими, подчеркнула врач.

Также Исакова предупредила, что для профилактики онкологических заболеваний не имеет смысла самостоятельно сдавать анализ крови на онкомаркеры, так как он не поможет выявить рак на начальной стадии. Врач объяснила, что основная задача этого анализа — контролировать развитие уже выявленных новообразований. «Иногда уровень онкомаркеров может повышаться даже при неонкологических заболеваниях. А бывает так, что остается в пределах нормы даже при запущенных формах рака. Поэтому сдавать такие анализы с целью профилактики не нужно», — объяснила онколог. Исключение, по ее словам, составляет только простатспецифический антиген-онкомаркер, который действительно помогает в ранней диагностике рака простаты.

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Самым эффективным методом профилактики онкологических заболеваний Исакова назвала изменение образа жизни в целом: отказ от курения, алкоголя и посещения солярия. Также она рекомендовала россиянам следить за весом, сбалансированно и разнообразно питаться, заниматься спортом и периодически осматривать себя на предмет подозрительных новообразований. «Доказано, что соблюдение этих мер может предотвратить от 30 до 50 процентов случаев рака», — подытожила онколог.

Ранее онколог Хамис Магомедова развеяла несколько популярных мифов о раке. В частности, она предупредила, что на ранних этапах это заболевание зачастую развивается без симптомов, поэтому, если у человека ничего не болит, это не гарантирует отсутствие у него рака.

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      Наталья Обрядина
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