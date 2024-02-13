По факту пожара в многоэтажке в Анапе возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в 11-этажном доме в Анапе

Управление Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту пожара в 11-этажном жилом доме в Анапе. Об этом сообщается в Telgram-канале пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты, они проведут осмотр после локализации пожара. В пресс-службе добавили, что в ходе расследования будет организована проверка действий контролирующих органов во время эксплуатации жилого дома, включая соблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в результате пожара в многоэтажке пострадали 32 квартиры. В экстренных службах рассказали, что огонь полностью охватил мансарду, она обрушилась на всей площади.