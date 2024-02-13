Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:09, 13 февраля 2024Силовые структуры

По факту пожара в многоэтажке в Анапе возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в 11-этажном доме в Анапе
СюжетПожары в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Управление Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту пожара в 11-этажном жилом доме в Анапе. Об этом сообщается в Telgram-канале пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты, они проведут осмотр после локализации пожара. В пресс-службе добавили, что в ходе расследования будет организована проверка действий контролирующих органов во время эксплуатации жилого дома, включая соблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в результате пожара в многоэтажке пострадали 32 квартиры. В экстренных службах рассказали, что огонь полностью охватил мансарду, она обрушилась на всей площади.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

      В российском городе девочка умерла после лечения зубов под наркозом

      Нобелевский лауреат заявил о росте политического экстремизма в США

      Украина не станет отказываться от аграрных субсидий Евросоюза

      Российский борец выиграл чемпионат Европы

      Посол заявил об ошибке Запада в отношении конфликта на Украине

      Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет

      США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине

      Блинкен поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

      По факту пожара в многоэтажке в Анапе возбудили уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше