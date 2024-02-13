Попавшим в трудную ситуацию россиянам с кредитом дали совет

Эксперт Лазовский напомнил о возможности взять ипотечные каникулы

Попавшим в трудную ситуацию россиянам с ипотекой рекомендуется взять кредитные каникулы. Об этом способе исправления ситуации в разговоре с «Лайф» напомнил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По словам эксперта, к трудной ситуации относятся потеря дохода, проблемы со здоровьем или самим жильем в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ипотечные каникулы предоставляются сроком до полугода. Чтобы получить отсрочку, первоначальный кредит должен не превышать 15 миллионов рублей, а жилье должно быть единственным для заемщика, добавил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

При этом брать каникулы можно только один раз. Чтобы воспользоваться отсрочкой, необходимо прийти в банк и написать заявление. К нему нужно прикрепить документы, подтверждающие право на получение каникул. Это также можно сделать по почте с уведомлением о вручении.

По словам Астафьева, ипотечные каникулы являются эффективным инструментом для россиян, готовых исправить ситуацию с доходом или находящихся на лечении. Тем, у кого доход в ближайшие несколько лет не восстановится, рекомендуется потратить каникулы на поиск варианта реструктуризации кредита или оперативной продажи ипотечной квартиры до возникновения просрочек и торгов.

Ранее россиянам назвали причины отказа в кредитных каникулах. Чаще всего причиной отказа является отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.