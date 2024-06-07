Главврача больницы Воронежа задержали за махинации с премиями сотрудников

В Воронеже главу больницы задержали за вымогательство премий у подчиненных

В Воронеже силовики задержали главврача городской больницы, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с сентября 2021 по апрель 2024 года глава медучреждения вымогал у подчиненных деньги, требуя отдавать свои премии и стимулирующие выплаты по итогам работы. В ходе махинаций с премиями сотрудников подозреваемый получил свыше 210 тысяч рублей. Должностное лицо задержано, проведен его допрос. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 мая в Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главврача российской психиатрической больницы по делу о присвоении 14 миллионов рублей.