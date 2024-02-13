Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

Президент Путин поручил оптимизировать тарифы на платной трассе М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин поручил изменить стоимость проезда по платной скоростной автодороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Об этом говорится на сайте Кремля.

В документе сказано, что правительство вместе с госкомпанией «Автодор» должно проанализировать тарифы с учетом востребованности российской мегатрассы в разных регионах и оптимизировать их. Предложения по новой стоимости проезда президент ожидает получить 15 марта 2024 года.

Ранее Путин поручил распространить льготную ипотеку под два процента годовых в новых регионах страны на готовые квартиры. Речь идет о Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

В других регионах России льготная ипотека распространяется только на рынок новостроек — взять ее можно под восемь процентов годовых.