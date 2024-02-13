Раскрыты детали оперативного совещания Путина с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом вопросы по линии Минобороны и МИД

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Детали встречи раскрыла пресс-служба Кремля в Telegram.

Как стало известно, на совещании обсуждались текущие вопросы по линии Минобороны и Министерства иностранных дел (МИД) России. Помимо этого, члены Совбеза заслушали доклад министра юстиции Константина Чуйченко.

Ранее, отвечая на вопрос о графике Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства на 13 февраля также запланированы непубличные мероприятия, однако подробности о них представитель Кремля не раскрыл.

Предыдущее совещание Совбеза президент провел 9 февраля. На нем обсуждалась проблема паводков и природных пожаров в России. С докладом выступил глава МЧС Александр Куренков.