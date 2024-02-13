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13:59, 13 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина оправдали по делу об осквернении георгиевской ленты

В Брянской области оправдали мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор Александру Кошечко по делу об осквернении георгиевской ленты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Дело по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ рассматривала коллегия из трех судей.

По данным обвинения, россиянин во время ссоры с мужчиной сорвал георгиевскую ленту с рукава его бушлата. Затем он снял с оппонента сам бушлат и втоптал в грязь. Свои действия он сопровождал оскорблениями символа воинской славы России.

Но суд установил, что Кошечко не собирался умышленно осквернять георгиевскую ленту. Кроме того, на видеозаписи конфликта на рукаве бушлата георгиевской ленты не было, что противоречит обстоятельствам, указанным в обвинении. За оправданным признано право на реабилитацию, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что суд вынес оправдательный приговор бывшему ректору Казанского государственного технологического университета (КНИТУ — КХТИ) Сергею Юшко, обвиняемому в мошенничестве на 11 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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