Россиянина задержали за попытку вступить в украинское нацформирование

Жителя Пензы задержали при попытке вступить в украинское нацформирование

Сотрудники силовых структур задержали жителя Пензенской области, пытавшегося отправиться на Украину для вступления в украинское националистическое формирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Калининградской области.

Мужчина был задержан на границе с Литвой в Калининградской области. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 2 статьи 205.5 («Попытка организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным ведомства, подозреваемый вступил в контакт с представителями националистических террористических организаций Украины, а затем попытался выехать за территорию России для вступления в их ряды.

Ранее Верховный суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался покинуть РФ для вступления в ряды Вооруженных сил Украины.