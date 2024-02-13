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10:41, 13 февраля 2024Мир

Российские дипломаты попросили запретить акции у посольства в ФРГ в день выборов

Посол Нечаев: в ФРГ в день выборов готовятся митинги антироссийского характера

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Дипмиссия России в Германии на данный момент не получила согласования от властей ФРГ на проведение голосования на выборах президента РФ. Участки должны открыться в Берлине и Бонне, рассказал РБК посол России в Германии Сергей Нечаев.

При этом он уточнил, что уже сейчас проводится формирование участковых избирательных комиссий и принимаются решения организационно-практических задач, вопросов безопасности и других организационных моментов. Нечаев отметил, что в случае согласования проведения выборов в указанных городах голосование пройдет 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени).

«Исключать вероятность провокаций и иных эксцессов трудно. Знаем, что готовятся митинги антироссийского характера. Поставили перед германскими властями вопрос о принятии исчерпывающих мер безопасности», — добавил представитель дипмиссии, указав, что Россия настаивает на запрете любых массовых акций вблизи диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям.

Для усиления безопасности 17 марта планируется привлечь частные охранные предприятия.

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Ранее, 8 февраля, стало известно, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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      Анастасия Алимпиева
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