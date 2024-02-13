Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, работает система ПВО

В Одессе произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что работает система противовоздушной обороны (ПВО). По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области до 15:47 действовала воздушная тревога. Сейчас предупредительные сигналы звучат в Харьковской области.

В ночь на 13 февраля была повреждена тепловая электростанция (ТЭС) в Днепре (ранее — Днепропетровск). Уточнялось, что пришлось прекратить выработку электричества. При этом информации, о какой конкретно ТЭС идет речь, не приводилось.

Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области. Ранее в городе звучали сигналы воздушной тревоги.